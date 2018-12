Jemens Regierung und Houthi-Rebellen sprechen über Frieden

Unter Vermittlung der UNO beginnen am Donnerstag in Schweden Friedensgespräche zwischen der jemenitischen Regierung und den Houthi-Rebellen. Nach den gescheiterten Verhandlungen im Jahr 2016 unternehmen die Konfliktparteien nahe Stockholm einen neuen Anlauf zur Beendigung des Bürgerkriegs, in dem seit 2014 nach UNO-Angaben bereits etwa 10.000 Menschen getötet wurden.