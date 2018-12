Kanzler Kurz reist nach Ostafrika

Zur Vorbereitung des für Mitte Dezember geplanten EU-Afrika-Forums in Wien reist Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach Ostafrika. Am Donnerstag besucht Kurz das 108-Millionen-Einwohnerland Äthiopien, wo er Premierminister Abiy Ahmed sowie Vertreter der Afrikanischen Union (AU), die ihren Hauptsitz in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba hat, trifft.