Ein Schwerverletzter nach Gasexplosion in Wien-Döbling

Ein 17-Jähriger hat bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wien-Döbling und dem dadurch ausgelösten Feuer am Mittwochvormittag schwere Brandverletzungen erlitten. Die Ursache der Explosion ist laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf noch unbekannt. Die Döblinger Hauptstraße wurde zwischen Barawitzkagasse und Hofzeile gesperrt. Das ganze Haus mit rund 20 Wohnungen wurde evakuiert.