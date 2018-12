Jamie Cullum und Bobby McFerrin beehren Jazz Fest Wien

Das Jazz Fest Wien macht mit ersten Namen Lust auf seine 29. Ausgabe im kommenden Jahr: Der englische Sänger Jamie Cullum, der sich im Jazz ebenso zuhause fühlt wie im Pop, wird am 9. Juli in der Staatsoper auftreten. Bereits am Tag zuvor kommt ein alter Bekannter des Festivals in das ehrwürdige Haus am Ring: Vokalakrobat Bobbie McFerrin lädt zum gemeinsamen Singen.