Jemenitische Rebellen zu Friedensgesprächen in Schweden

Eine Delegation der Houthi-Rebellen ist zu Friedensverhandlungen mit Vertretern der jemenitischen Regierung in Schweden eingetroffen. Die Rebellen landeten am Dienstagabend in Begleitung von UNO-Sondervermittler Martin Griffiths in Stockholm, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Die Regierungsdelegation soll am Mittwoch nach Schweden reisen.