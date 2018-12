Ex-Beatle Paul McCartney tritt in Wiener Stadthalle auf

Poplegende Paul McCartney gibt am Mittwoch das erste von zwei ausverkauften Konzerten in der Wiener Stadthalle. Am Donnerstag folgt dann die Zugabe. Die Besucher erwartet ein ewig aktuelles Hit-Feuerwerk mit Songs der Beatles und der Wings, aber auch aus dem Solo-Schaffen des Briten. Der Veranstalter rät zur rechtzeitigen Anreise.