Weg für Jemen-Friedensgespräche frei

Der Weg für Jemen-Friedensgespräche ist frei. UNO-Sondervermittler Martin Griffiths bestätigte am Dienstag, dass 50 Houthi-Rebellen "aus humanitären Gründen" aus der jemenitischen Hauptstadt Sanaa in den Oman ausgeflogen worden seien. Dies war eine Bedingung der Houthis für die Teilnahme an den Friedensgesprächen. Saudi-Arabien hatte am Montag der Ausreise der Verletzten zugestimmt.