Italien will EU neuen Budgetvorschlag vorlegen

Italien will im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission in Kürze einen neuen Vorschlag vorlegen. Um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden, werde in den nächsten Stunden ein Haushaltsvorschlag präsentiert, sagte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Der neue Vorschlag werde wahrscheinlich ein geringeres Defizit vorsehen als bisher geplant. Details nannte Conte nicht.