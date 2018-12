Saisonarbeiter-Lager in Italien wird nach Todesfall geräumt

Nach dem Tod eines 18-Jährigen aus Gambia beim Brand in einem Migrantenlager in Süditalien am Samstag haben die Behörden in San Ferdinando in der Region Kalabrien die Räumung der Barackensiedlung angeordnet, in der sich die Tragödie abgespielt hat. Der Migrant war verbrannt, nachdem sich andere Menschen an einem Feuer in der Barackensiedlung wärmen wollten und dieses außer Kontrolle geriet.