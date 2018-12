Keine verstärkte militärische Unterstützung für Ukraine

Die NATO hat der Ukraine keine Hoffnungen auf verstärkte militärische Unterstützung nach dem Zwischenfall mit russischen Schiffen vor der Halbinsel Krim gemacht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Montag in Brüssel, die NATO-Außenminister würden bei ihrem Treffen ab Dienstag "eine klare Botschaft an Russland" senden.