US-geführte Militärkoalition tötete ranghohen Jihadisten

Die US-geführte Militärkoalition hat in Syrien nach eigenen Angaben einen führenden Kämpfer der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet, der an der Enthauptung eines US-Entwicklungshelfers beteiligt gewesen sein soll. Ein Koalitionssprecher sagte am Montag, der Jihadist Abu al-Umarayn sei am Sonntag bei einem Luftangriff in der syrischen Wüste umgekommen.