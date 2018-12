Franziskus betete zum Adventbeginn für Frieden in Syrien

Der Papst hat beim Angelus-Gebet am Sonntag die Bedeutung des Advents hervorgehoben und dabei für Frieden in Syrien gebetet. Der Heilige Vater bat um Frieden für das seit fast acht Jahren vom Krieg geplagte Syrien. In Gedanken bei den syrischen Kindern zündete Franziskus eine Adventkerze an. Er schloss sich damit dem Appell des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not an.