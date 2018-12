Museum des 20. Jahrhunderts in Mestre eingeweiht

In Mestre ist am Sonntag Italiens erstes Museum für die Geschichte des 20. Jahrhunderts eröffnet worden. Das multimediale "Museo del Novecento" (M9) wurde als Teil eines kleinen, neu entstehenden Museumsviertels in Mestre im Beisein des italienischen Kulturministers Alberto Bonisoli und des Bürgermeisters von Venedig, Luigi Brugnaro, eingeweiht.