Ein Toter bei Brand in Migrantensiedlung in Süditalien

In San Ferdinando in der süditalienischen Region Kalabrien ist am Samstagabend ein Brand in einer Barackensiedlung ausgebrochen, in der mehrere bei der Orangenernte eingesetzte ausländische Schwarzarbeiter schliefen. Dabei kam ein Mann aus Gambia ums Leben, berichteten italienische Medien am Sonntag.