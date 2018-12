Sprengstoffanschlag auf US-Konsulat in Guadalajara

Kurz vor einem Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence und Präsidententochter Ivanka Trump in Mexiko ist ein Sprengstoffanschlag auf das US-Konsulat in Mexikos zweitgrößter Stadt Guadalajara verübt worden. Wie die mexikanischen Behörden am Samstag mitteilten, wurde dabei eine Wand des Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde aber niemand.