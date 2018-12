Russische Polizei nahm wieder Musiker fest

Die russische Polizei hat in dem seit Wochen andauernden Vorgehen gegen die Jugendmusikszene am Samstag die Musiker der Gruppe Ic3peak festgehalten. Sänger Nikolai Kostyljow wurde am Bahnhof von Nowosibirsk in Handschellen abgeführt, als er und seine Partnerin Anastassija Kreslina zu einem Konzert eintrafen, wie das Bürgerrechtsportal OVD-Info mitteilte.