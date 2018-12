Van der Bellen besuchte Pandas an ihrem letzten Tag in Wien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer am Samstag persönlich von den Schönbrunner Panda-Zwillingen verabschiedet. Fu Ban und Fu Feng werden am Sonntag in die ursprüngliche Heimat ihrer Artgenossen nach China übersiedeln. Aus diesem Anlass stattete das Staatsoberhaupt den Geschwistern im Wiener Tiergarten noch einen Besuch ab, teilte die Hofburg mit.