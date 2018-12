Messerattacke in Langenwang - Verdächtiger gefasst

Ein 48 Jahre alter Mann aus Langenwang im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Freitagabend bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Er wollte ein Auto verkaufen und geriet mit dem potenziellen Käufer in Streit. Der mutmaßliche Täter flüchtete danach, er wurde nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag in Salzburg festgenommen.