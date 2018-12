Feuerwehr befreite Rehbock in Eisenstadt aus Eisentor

Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag in Eisenstadt einen Rehbock aus einem Eisentor befreit. Das Tier war auf einen Privatgrund gelangt und wollte diesen durch das geschlossene Tor wieder verlassen. Dabei blieb es in den Metallstäben stecken, berichtete die Stadtfeuerwehr Eisenstadt.