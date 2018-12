Sieben Verletzte bei Brand in Altersheim in Tirol

Im Altersheim St. Josef in Schwaz in Tirol ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Die 51 Heimbewohner wurden zunächst in der Kapelle in Sicherheit gebracht, danach musste aufgrund zunehmender Rauchentwicklung das gesamte Gebäude evakuiert werden. Fünf Senioren erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zwei Feuerwehrmänner wurden im Zuge der Löscharbeiten verletzt.