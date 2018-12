Defekte E-Leitung löste Brand in Altersheim in Tirol aus

Der Brand im Altersheim St. Josef in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz am Freitagabend, bei dem sieben Personen verletzt wurden, dürfte durch eine defekte elektrische Leitung ausgelöst worden sein. Die Erhebungen ergaben, dass es in einem Zimmer im Zwischenraum der WC-Decke zu einem Schwelbrand gekommen war, teilte die Polizei mit. Alle anderen Ursachen konnten ausgeschlossen werden.