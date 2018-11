Lkw hatte unter Weihnachtsbäumen Waffen und Kokain geladen

Die italienische Staatspolizei hat am Freitag an der Mautstelle in Sterzing in Südtirol in einem Lkw, der Weihnachtsbäume geladen hatte, Waffen und Kokain entdeckt. Laut dem Südtiroler Nachrichtenportal "stol.it" stellten die Beamten vier halb automatische Pistolen und vier Maschinengewehre mitsamt ausreichender Munition sowie neun Kilogramm Kokain sicher.