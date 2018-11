Zehntausende Bauern demonstrierten in Neu Delhi

Zehntausende Landwirte haben in der indischen Hauptstadt Neu Delhi demonstriert. Sie forderten unter anderem höhere Preise für ihre Erzeugnisse und einen Erlass ihrer Kreditschulden. Zielort des Marsches am Freitag war das indische Parlament; mangels Genehmigung musste die Kundgebung aber an einem anderen, nicht weit entfernten Ort stattfinden.