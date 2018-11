Drehschluss für vierte Staffel der "Vorstadtweiber"

Seit Anfang 2015 suchen Maria, Waltraud, Caro und Nicoletta im ORF-Hauptabend ihren Platz an der Sonne der Wiener Vorstadt. Am Montag enden die Dreharbeiten der vierten Staffel, die vor und hinter der Kamera "mehr von allem" verspricht, wie das Ensemble am Freitag bei einem Pressetermin in Wien verriet. Die Figur der Maria tritt in den Hintergrund, dazu kommen Andrea Eckert und Ruth Brauer-Kvam.