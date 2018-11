Jäger und Alpinist nach Unfällen in Steiermark gerettet

Zwei Hubschraubereinsätze waren am Donnerstag in der Obersteiermark nach Unfällen im alpinen Gelände erforderlich: In St. Ilgen (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) war ein Jäger beim Abstieg vom Karlhochkogel in eine Doline gestürzt. Am Eisenerzer Reichenstein (Bezirk Leoben) wurde ein Grazer von einem Schneebrett mitgerissen. Beide Männer wurden gerettet, der Alpinist in einer schwierigen Nachtbergung.