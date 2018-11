Grenzüberschreitende Katastrophenübung an der Donau

An der Donau ist am Freitag zwölf Stunden lang eine grenzüberschreitende Katastrophenübung gelaufen. Mehr als 1.000 Einsatzkräfte und 130 Schauspieler waren beteiligt, berichteten Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und der Wiener Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) in Korneuburg. Auch in Oberösterreich wurde der Ernstfall geprobt.