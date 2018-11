Rekordzahl an Pilgern heuer am Jakobsweg

Der spanische Jakobsweg hat heuer erneut eine Rekordzahl an Pilgern angelockt. Bis Ende November erhielten mehr als 317.000 Ankommende am vermeintlichen Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela ihre Urkunde. Das belege die aktuelle Pilgerstatistik, berichtete die heimische Kathpress am Freitag unter Berufung auf die deutsche Katholische Nachrichten-Agentur (KNA).