Jugendanwaltschaft: Asyl-Quartier Drasenhofen nicht geeignet

Sie habe Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) informiert und mit der Bezirkshauptfrau von Mistelbach, Gerlinde Draxler, gesprochen. Letztere werde "die entsprechenden Maßnahmen sofort einleiten", so Mikl-Leitner am Freitagnachmittag.

"Auch Jugendliche im Asylverfahren und solche mit rechtskräftig negativem Asylbescheid haben - so wie alle anderen Jugendlichen - ein Recht auf adäquate jugendgerechte Betreuung, auch wenn ihnen Fehlverhalten vorgeworfen wird", stellte die Kinder- und Jugendanwaltschaft unter der Leitung von Gabriela Peterschofsky-Orange am Freitag fest. Die Jugendlichen seien aus Drasenhofen "bis zur Herstellung eines geeigneten Zustands zu verlegen - und es muss eine geeignete Betreuung sichergestellt werden. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Niederösterreich fordert die zuständigen Stellen auf, die Einhaltung der Jugendrechte für die Jugendlichen zu gewährleisten", hieß es in einer Aussendung.

Während von vielen Seiten Kritik kam, hatte Landesrat Waldhäusl (FPÖ) zuvor die Sicherungsmaßnahmen verteidigt und erklärt, dass der viel kritisierte mobile Zaun um die Unterkunft samt Stacheldraht zum Schutz der untergebrachten Jugendlichen diene. "Menschen wollten von außen drüberklettern", gleich am ersten Tag habe es jemand versucht. Der Stacheldraht werde auch weiterhin bleiben, bekräftigte Waldhäusl, nachdem Mikl-Leitner festgestellt hatte, dass der Draht "dort nichts verloren" habe.

Vergleichen mit einem Gefängnis trat der FPÖ-Landesrat bei einer Pressekonferenz in Waidhofen an der Thaya entgegen. "Wer sagt, dass das ein Gefängnis ist, war wahrscheinlich schon lange nicht mehr dort." Ein mobiler Zaun, wie er zur Sicherung der Unterkunft verwendet werde, "befindet sich bei jeder Baustelle".

Die Jugendlichen könnten in Begleitung das Gelände verlassen, versicherte der FPÖ-Politiker. Sieben Bewohner der Unterkunft seien bereits untergetaucht. "Die sind in Begleitung raus, in ein Taxi gestiegen und weggefahren. Wir geben sie danach zur Fahndung aus, wenn sie aufgegriffen werden, werden sie zurückgebracht", schilderte Waldhäusl, der angab, dass aktuell zwölf Personen im Quartier untergebracht seien.

Teils heftige Kritik am Asyl-Quartier kam am Freitag unter anderem seitens der SPÖ, der NEOS, von Jetzt (vormals Liste Pilz) und der Caritas. SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz sprach von einer "Schande für Österreich", Caritas Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner forderte die Schließung der Unterkunft. Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl (ÖVP) zeigte sich mit dem Quartier in seiner Gemeinde im Gespräch mit der APA "total unglücklich". Er wolle die Causa nächste Woche persönlich mit Waldhäusl besprechen.

Unterstützung für die Herangehensweise in und um die Unterkunft kam indes vom geschäftsführenden Landesobmann der FP Niederösterreich, Udo Landbauer: "Drasenhofen ist ein Vorzeigeprojekt für die Unterbringung auffälliger Asylwerber." FPÖ-Vizeparteichef Norbert Hofer geht davon aus, dass das Asyl-Quartier im Bezirk Mistelbach gesetzeskonform ist, wie der Verkehrsminister am Freitag in Brüssel betonte. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), sieht Waldhäusl in der Pflicht. Man müsse für menschenwürdige Bedingungen in der Einrichtung sorgen - sie gehe davon aus, dass dies Waldhäusl auch ermögliche.