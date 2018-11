Philippinen geben Schülern Extra-Weihnachtsferien

Auf den Philippinen können sich die Schüler in diesem Jahr auf eine Woche Extra-Weihnachtsferien freuen. Das Erziehungsministerium in Manila kündigte an, dass die Ferien sowohl an staatlichen als auch an privaten Schulen sieben Tage früher beginnen sollen - am 15. statt am 22. Dezember. Weiter mit der Schule geht es dann am 2. Jänner, wie geplant.