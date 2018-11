G-20-Gipfel beginnt mit Debatten zum Konfliktthema Handel

Die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer (G-20) kommen am Freitag zu ihrem zweitägigen Gipfeltreffen in Buenos Aires zusammen. Auf dem Programm der ersten Arbeitssitzungen stehen unter anderem die Lage der Weltwirtschaft und das Thema Handel. Wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China gilt eine gemeinsame Haltung der G-20 in der Frage als unsicher.