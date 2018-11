G-20 starteten Beratungen in Buenos Aires

Vorerst ohne die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Buenos Aires der G-20-Gipfel begonnen, der von Handelsspannungen, dem Ukraine-Konflikt und der Khashoggi-Affäre überschattet wird. Wegen der schweren Panne mit ihrer Regierungsmaschine verpasste die deutsche Kanzlerin am Freitag den ersten Gipfeltag und wurde erst zum Abendessen in der argentinischen Hauptstadt erwartet.