Lage in Zentralafrika laut UNICEF "verheerend"

Angesichts der anhaltenden Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik bezeichnet das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF die Lage in dem Land, vor allem für Kinder, als "verheerend". Rund zwei Drittel der Kinder - 1,5 Millionen - benötigten heute dringend humanitäre Hilfe, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. UNICEF spricht von einer "vernachlässigten Krise".