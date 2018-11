1,5 Millionen Kinder in Zentralafrika in Not

Zwei von drei Kindern in der Zentralafrikanischen Republik sind nach UN-Angaben in Not und benötigen humanitäre Hilfe. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef erklärte am Freitag in Genf, rund 1,5 Millionen Kinder seien in dem Land von der Notlage betroffen.