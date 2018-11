Syrien will israelischen Jet abgeschossen haben

Facebook

Laut Aktivisten bombardierten israelische Kampfflugzeuge am Donnerstagabend mehrere Ziele in Syrien. Die eine Stunde dauernden Angriffe richteten sich gegen Positionen in südlichen und südwestlichen Vororten der Hauptstadt Damaskus sowie an der Grenze der Provinz Kuneitra im Süden des Landes, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Zuvor hatten syrische Medien Schüsse der Flugabwehrsysteme gemeldet.