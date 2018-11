MAK will 2019 Wertedebatte führen, neue Avantgarden finden

Das Museum für Angewandte Kunst (MAK) in Wien will sich 2019 einer Wertedebatte stellen und sich auf die Suche nach "neuen Avantgarden" machen. "Wir müssen uns fragen: Auf Basis welcher Werte wollen wir in Zukunft leben?", so Direktor Christoph Thun-Hohenstein bei der Jahres-Pressekonferenz am Donnerstag. Diese Werte suche man aber nicht in "luftigen Höhen, sondern wir holen sie ins Angewandte".