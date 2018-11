Panda-Mutter "Yang Yang" widmete Zwillingen viel Zeit

Die Panda-Zwillinge "Fu Feng" und "Fu Ban" übersiedeln am Sonntag aus dem Tiergarten Schönbrunn nach China. Ihre Aufzucht war eine Sensation. "Yang Yang" ist die erste Panda-Mutter in Menschenobhut, die Zwillinge ohne menschliche Hilfe großgezogen hat. Dass sie keine Raben-, sondern eine Super-Mama ist, bestätigt eine Forschungsarbeit, die am Donnerstag im "PLOS ONE Journal" veröffentlicht wurde.