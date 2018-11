Vater nach Tod eines Buben in NÖ festgenommen

Ein drei Monate alter Bub ist am 14. November im Landesklinikum Wiener Neustadt verstorben. Das Kleinkind hatte sich Ende Oktober in der Wohnung des 19-jährigen Vaters im Bezirk Neunkirchen aufgehalten, wurde reanimiert und danach in die Klinik gebracht. Wie die Polizei mitteilte, dürfte einem Gerichtsmediziner zufolge Fremdverschulden vorliegen. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen.