Gratiseintritt im Louvre jeden ersten Samstagabend im Monat

Der Eintritt in den Pariser Louvre wird ab 2019 an jedem ersten Samstagabend im Monat kostenlos. Wie die Museumsleitung am Mittwoch erklärte, will der Louvre mit der Aktion ab Jänner neue Bevölkerungsschichten zum Besuch animieren. Im Gegenzug sollen kommendes Jahr die besonders bei Touristen beliebten freien Eintritte an den ersten Sonntagen im Monat zwischen Oktober und März gestrichen werden.