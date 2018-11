Trump zu G-20-Gipfel in Buenos Aires erwartet

Begleitet von strengen Sicherheitsmaßnahmen wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend zum G-20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte in Buenos Aires erwartet. Auch wegen der wirtschaftlichen Krise in Argentinien ist der erste G-20-Gipfel in Südamerika hochumstritten, 22.000 Polizisten sollen Randale und eine Eskalation der Gewalt wie beim letzten Treffen in Hamburg verhindern.