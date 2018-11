"Goldenes Brett vorm Kopf" an Wiener Krankenhaus Nord

Das "Goldene Brett vorm Kopf" geht heuer an das Wiener Krankenhaus Nord und den "Bewusstseinsforscher" Christoph Fasching. Der Satirepreis für den "größten antiwissenschaftlichen Unfug des Jahres" ist am Mittwochabend von der Vereinigung GWUP (Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften) zeitgleich in Wien und Hamburg verliehen worden.