Brand bei Rosenheim: Zugverkehr nach Österreich betroffen

Wegen eines Feuers in einer Lagerhalle in Oberbayern ist der Zugverkehr nach Österreich und Italien zunächst eingestellt worden. Betroffen war am Mittwochabend die Verbindung zwischen Rosenheim und Kufstein in Österreich, teilte eine Sprecherin der Bahn mit.