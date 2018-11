Pompeo und Mattis verteidigen Unterstützung Saudi-Arabiens

US-Außenminister Mike Pompeo und Pentagon-Chef James Mattis haben die Unterstützung für Saudi-Arabien im Bürgerkrieg im Jemen gegen Kritik aus dem Senat verteidigt. Eine Verringerung der militärischen Hilfe und ein Ende der Waffenverkäufe wären "unklug" kurz vor "vielversprechenden" Friedensverhandlungen, hieß es in im Voraus verbreiteten Redeauszügen von Mattis zu einem Treffen mit Senatoren.

Die USA könnten selten mit völlig unbescholtenen Partnern zusammenarbeiten, erklärte der Verteidigungsminister. Saudi-Arabien sei aufgrund der geografischen Lage ein wesentlicher Partner.

Auch Pompeo pries die Bedeutung Saudi-Arabiens und den US-Beitrag im Jemen-Konflikt in dem nicht-öffentlichen Treffen mit den Senatoren. "Die Verbindungen zu Saudi-Arabien zu schwächen, wäre ein schwerer Fehler für die nationale Sicherheit der USA und für die unserer Verbündeten", hieß es in den im Voraus verbreiteten Redeauszügen Pompeos. Das Königreich sei eine wichtige Kraft für die Stabilität im Nahen Osten. Auch ein Rückzug der USA aus dem Jemen-Engagement würde Schaden für die nationale Sicherheit der USA und anderer Partner verursachen.

Im Jemen herrscht seit dreieinhalb Jahren Bürgerkrieg. Die US-Regierung unterstützt in dem Konflikt eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition, die gegen vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen kämpfen und das Land aus der Luft bombardieren. Washington liefert unter anderem Waffen an Saudi-Arabien und teilt militärische Geheimdiensterkenntnisse. Anfang Dezember sind Friedensverhandlungen der Konfliktparteien in Schweden vorgesehen.

Zuletzt wuchs die Kritik im US-Senat an der Militärhilfe auch angesichts der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Der Republikaner Mike Lee hat mit dem Demokraten Chris Murphy und dem unabhängigen Senator Bernie Sanders eine Resolution eingebracht, die die Regierung zu einem Ende der Unterstützung für die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition zwingen würde.