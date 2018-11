Kärntner Jazz-Musiker Uli Scherer gestorben

Der Kärntner Jazz-Musiker Uli Scherer ist tot. Wie die Stadt Villach am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, wurde der Pianist und Komponist 65 Jahre alt. Scherer studierte Klavier an der Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) in Wien, später war er Mitbegründer des Vienna Art Orchestras, dem er bis 1997 angehörte.