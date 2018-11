Duterte kündigt "Todesschwadron" gegen Rebellen an

Pläne des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, eine "Todesschwadron" gegen kommunistische Rebellen zu gründen, haben bei Menschenrechtsgruppen am Mittwoch Besorgnis ausgelöst. In einer Rede hatte Duterte am Dienstagabend angekündigt, er wolle den sogenannten Spatzeneinheiten der kommunistischen Partisanen eine eigene "Duterte Todesschwadron" entgegensetzen.