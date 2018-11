Kabul treibt Vorbereitungen für Friedensverhandlungen voran

Die Regierung Afghanistans treibt die Vorbereitungen für Friedensverhandlungen voran. Sie habe ein zwölfköpfiges Verhandlungsteam ernannt, berichtete Präsident Ashraf Ghani am Mittwoch bei der internationalen Afghanistan-Konferenz in Genf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ghani betonte erneut, dass keine Gruppen mit Terrorverbindungen daran teilnehmen können und dass die Verfassung mit ihrer Garantie der Gleichberechtigung der Frauen unantastbar sei. "Wir haben den Frieden verdient", sagte Ghani vor Diplomaten und Ministern aus 60 Ländern. Die radikalislamischen Taliban, die weite Teile des Landes kontrollieren, verweigern bisher Verhandlungen mit der Regierung, die sie als "Marionettenregime" abtun.

Die Europäische Union stehe bereit, den Prozess als neutraler Partner in jeder Hinsicht zu unterstützen, versprach die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Tags zuvor hatte die EU-Kommission weitere 474 Millionen Euro zugesagt. Damit soll das Land bei Reformen im öffentlichen Sektor sowie in den Bereichen Gesundheit, Justiz, Wahlen und Migration unterstützt werden. UNO-Generalsekretär António Guterres rief die Weltgemeinschaft zu langfristiger Hilfe für Afghanistan auf. "Wir müssen unsere Solidarität fortsetzen, wenn eine Friedensvereinbarung erreicht ist", sagte er in einer Videobotschaft.

Ghani und der Regierungschef Abdullah Abdullah räumten die schwierige Ausgangslage ein. Neben den Konflikten halte die jüngste schwere Dürre Millionen Menschen in Armut gefangen. Die Regierung habe aber große Fortschritte im Kampf gegen Korruption und bei der Verbesserung des Investitionsklimas gemacht.