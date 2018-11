Bundeskriminalamt warnt vor Online-Betrugsmasche Love Scam

Vor einer speziellen Form des Internetbetrugs hat das Bundeskriminalamt (BK) am Mittwoch gewarnt. Beim sogenannten Love oder Romance Scam suchen sich die Täter ihre Opfer auf Partnervermittlungsbörsen oder in Sozialen Medien und schreiben sie an. Nachdem das Opfer Vertrauen gefasst hat, wird ihm durch gefälschte Profile und geschickte Manipulation Geld herausgelockt.