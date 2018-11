Landesweite Streiks in Griechenland legen Verkehr lahm

Wegen eines 24-stündigen landesweiten Streiks ist es am Mittwochvormittag in Athen, Thessaloniki und anderen griechischen Städten zum Verkehrschaos gekommen. Busse fuhren nur, um die Streikenden zu Demonstrationen zu bringen. Der übrige öffentliche Nahverkehr fiel aus, so dass viele Menschen versuchten, mit Autos zur Arbeit zu gelangen. Auch die Fähren blieben in den Häfen vertäut.