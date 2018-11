US-Filmverband zeichnete "Green Book" und Lady Gaga aus

Die Filmbiografie "Green Book" um einen schwarzen Jazz-Star in den 1960er-Jahren ist vom US-Filmverband "National Board of Review" zum besten Film des Jahres gewählt worden. Viggo Mortensen wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Lady Gaga, die in "A Star is Born" eine Sängerin spielt, die sich in einen alkoholkranken Country-Star verliebt, wurde zur besten Schauspielerin gekürt.