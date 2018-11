Cees Nooteboom erhält Lyrik-Preis in München

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom erhält heuer in München den Horst-Bienek-Preis für Lyrik. Der 85-Jährige zähle zu den renommiertesten europäischen Schriftstellern, so die Bayerische Akademie der Schönen Künste am Dienstag zur Begründung. Zu seinen Werken zählen Romane wie "Rituale" oder "Allerseelen". Kürzlich erschien sein Gedichtband "Mönchsauge".