Rom nimmt Abschied von Regisseur Bertolucci

Rom nimmt von dem am Montag verstorbenen italienischen Filmmeister Bernardo Bertolucci Abschied. Hunderte Personen pilgerten am Dienstag zum aufgebahrten Sarg in einem Saal des römischen Rathauses auf dem Kapitol-Hügel und kondolierten der Familie des Regisseurs von Meisterwerken wie "Der letzte Tango in Paris", "1900" und "Der letzte Kaiser".